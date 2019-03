"Il faut garder son calme. Les négociations les plus importantes se trouvent au sein du Royaume-Uni. La France et l'UE sont prêtes à faire face à un Brexit avec ou sans accord", estime Jean-Baptiste Lemoyne dans le Soir 3.

"Quoi qu'il arrive, il faut regarder l'avenir et travailler sur la relation future avec le Royaume-Uni. On a des enjeux de sécurité et touristiques en commun", poursuit le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères.

Le Parlement pourrait quitter Strasbourg

"Le calendrier est inchangé. Le Brexit reste fixé au 29 mars sauf si de nouveaux éléments apparaissaient lors du conseil européen les 21 et 22 mars", précise-t-il.

L'Allemagne remet en cause le siège du Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin). "Cela ne peut se changer qu'avec l'accord unanime des pays membres. La France ne souscrira jamais à cela. Strasbourg mérite son parlement européen", conclut Jean-Baptiste Lemoyne.

