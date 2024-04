Eurozapping : la Grande-Bretagne part en guerre contre le tabac, l'Espagne se prépare à l'été

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 16 avril.

La Grande-Bretagne veut une loi pour interdire la cigarette à vie. 80 000 personnes en meurent chaque année et les maladies liées au tabac coûtent plus de 17 milliards d'euros. Contre ce fléau, le gouvernement britannique propose un remède de cheval. Une interdiction totale de vente pour les moins de 15 ans et qui augmentera d'un an chaque année, pour créer une génération sans tabac. "Les gens sont piégés très jeunes et quand ils deviennent dépendants, ils n’ont plus le choix", souligne Chris Whitty, médecin-chef pour l’Angleterre. Une loi que certains jugent liberticide. Malgré l'opposition de quelques députés, elle vient d'être adoptée.

Les piscines publiques contre la canicule en Catalogne

En Géorgie, la loi sur l'influence étrangère est de retour au parlement. Les manifestations monstres n’y changent rien. Le parti majoritaire veut mettre au pas médias et ONG. En Géorgie, un an après le rejet violent de ce texte par la population, le leader du parlement, remis de son coup, repars à l'assaut : "Les médias et les organisations non gouvernementales qui reçoivent chaque année près de 20 % de leurs revenus de l'étranger, doivent être enregistrés en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère". Les Géorgiens, qui aspirent à un rapprochement avec l'Union européenne, sont prêts à en découdre.

Pendant ce temps, l'Espagne se prépare à l'été. La Catalogne vient d'annoncer qu'en cas de canicule et de sécheresse extrême, seules les piscines ouvertes au public seront autorisées. Les bassins privés devront rester vides, alors que le pays s'attend à un afflux record de touristes cet été. Des hôtels ont déjà trouvé la parade : l’eau désalinisée. De nouvelles usines devraient être construites en Catalogne dans les prochaines années.