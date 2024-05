Europe : la Suède, un pays accro au sport

Tous les jeudis jusqu’au scrutin des élections européennes, le 13 Heures se penche sur les habitudes de nos voisins européens. La Suède est la championne d'Europe de la pratique sportive. 91% des Suédois font du sport au moins une fois par semaine.

En Suède, 91% des habitants pratiquent un sport, au moins une fois par semaine. Leur premier rapport au sport arrive très tôt. Un cours de gym est réservé aux jeunes mamans, avec des exercices adaptés au post-partum et un niveau sonore réduit pour les bébés. Cet engouement remonte à une manifestation de 1978. Les étudiants réclamaient plus de gymnases et de terrains de sport.

Le sport accessible à tous

Depuis, la Suède met en place une politique du sport active. En 2016, le gouvernement interdit le classement des équipes pour les moins de 13 ans. Le but est d’éviter de dégoûter les jeunes qui pourraient mettre plus de temps à développer leurs capacités. Par exemple, le champion Zlatan Ibrahimović a été révélé à 16 ans. Depuis huit ans, les clubs sont pleins et n’ont jamais eu autant de licenciés. En Suède, les salles sont bon marché et ouvertes 24 heures sur 24. Les entreprises peuvent donner 500 euros par an à leurs salariés pour les aider à financer une activité sportive. L’accessibilité, clé d’une nation accro au sport.