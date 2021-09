Danemark : l'étonnant concept de la bibliothèque humaine de Copenhague

À Copenhague, au Danemark, il existe une bibliothèque pas comme les autres. Et pour cause, dans celle-ci, le livre c'est... l'autre. Depuis quatre ans, Iben présente son histoire, son livre à l'oral, en trois chapitres : victime d'abus sexuels, trouble "borderline" de la personnalité, et stress post-traumatique sévère. Le principe est simple : chacun est invité à l'écouter et à s'interroger sur son histoire.

Contribuer à une société plus ouverte

Dans cette bibliothèque humaine, vous pouvez emprunter un livre humain 30 minutes, discuter dans un espace sûr avec une personne que l'on ne rencontrerait jamais normalement et lui poser toutes les questions, même les plus intimes, concernant le handicap, le deuil, les addictions. Ronni Abergel a créé cette bibliothèque vivante il y a plus de 20 ans. Le concept a voyagé dans plus de 80 pays. Pour le fondateur, il s'agit de contribuer à une société plus ouverte, les témoignages permettant de cultiver moins d'appréhension vis à vis de l'autre et de remettre en question ses préjugés.