Covid-19 : le Danemark lève toutes les restrictions sanitaires

Le Danemark tourne enfin la page de la pandémie. 531 jours après l'apparition du Covid-19 en Chine, le pays scandinave lève toutes ses restrictions sanitaires sans exception, ce qui a provoqué la joie dans les rues de Copenhague dans la soirée du vendredi 10 septembre. Il n'y a plus de masque, plus de jauge et surtout plus de pass sanitaire qui était obligatoire pour aller dans les bars, dans les restaurants ou encore en discothèque.

73% des Danois sont entièrement vaccinés

Pour Ralph Marker, un cafetier de Copenhague, c'est un soulagement. "On peut travailler sans passer notre temps à vérifier les pass sanitaires, sans aucune restriction, c'est agréable", confie-t-il. Le Danemark est un pays précurseur grâce à l'adhésion à la vaccination : 73% des Danois sont entièrement vaccinés. Chez les plus âgés, ce taux monte à 96%. Résultat, on ne détecte que 500 nouveaux cas de Covid-19 par jour.