Covid-19 : le Danemark abandonne les restrictions sanitaires

Le Danemark va abandonner les dernières restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 le 10 septembre prochain. Les Danois peuvent déjà retourner au restaurant sans contrôle du pass sanitaire : "On refait des choses plus spontanément, on ressort plus", estime une habitante de Copenhague. Pour les restaurateurs qui devaient refuser des clients, c'est un soulagement. Une coiffeuse, cependant, est inquiète : elle accueille des clients sans masque sans savoir s'ils sont vaccinés ou guéris : "Ça me préoccupe un peu, mais je fais confiance aux autorités sanitaires", lance Dorthe Holk.

Un épidémiologiste met en garde la population

Le Danemark a été le premier à imposer le pass sanitaire en mars dernier. Désormais, le gouvernement estime le virus sous contrôle, et 76% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Mais pour l'épidémiologiste Viggo Andreasen, comme les enfants ne sont pas vaccinés, les chances que l'épidémie continue sont grandes.