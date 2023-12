Tradition : en Belgique, quand Saint-Nicolas réveille les écoliers

En Belgique, les enfants dorment même dans les écoles pour espérer rencontrer... Saint-Nicolas. Reportage à La Louvière.

À La Louvière (Belgique), les enfants ont attendu Saint-Nicolas toute la nuit et ont même dormi dans leur salle de classe pour ne surtout pas le rater. "Il est gentil", confie un enfant. Cela fait déjà cinq ans que Saint-Nicolas vient réveiller les enfants de l'école pour que la tradition perdure. "Mes parents ont toujours fait Saint-Nicolas à la maison pour perpétuer la tradition. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est nos valeurs", précise l'homme déguisé en Saint-Nicolas.

"On a besoin de magie"

Et pour ceux qui arrivent de la maison, être accueilli par Saint-Nicolas n'est pas rien. Les parents s'en réjouissent. "Je crois que maintenant plus que jamais, avec tous les soucis de la vie on a besoin de magie surtout pour nos enfants on a envie de les protéger qu'ils grandissent dans un monde de magie. C'est important pour nous qu'ils fassent la même chose à l'école", indique une mère de famille.