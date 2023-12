Allemagne : le gouvernement d'Olaf Scholz face à une crise budgétaire

La Cour de Karlsruhe a refusé que le gouvernement fédéral utilise les 60 milliards d'euros du plan de relance européen post-Covid pour financer son budget 2024.

Le gouvernement allemand a besoin d'argent et il y avait le plan de relance européen post-Covid. Mais les Allemands n'ont pas utilisé tout cet argent. Il restait 60 milliards d'euros non utilisés. Olaf Scholz a pris ces 60 milliards d'euros et voulait s'en servir pour son budget fédéral. Mais la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a dit non à ce tour de passe-passe : l'argent du Covid n'a pas vocation à financer le budget général. Si on était en France et que l'on n'arrivait pas à boucler le budget que ferait-on ? On s'endetterait.

Un double risque

Mais en Allemagne, la crise du Covid est terminée et ils ont réactivé le frein à la dette. Ce n’est pas plus de 0,35% de PIB de dette supplémentaire. Donc les Allemands n'arrivent pas à boucler leur budget 2024. Il y a un double risque. D'une part de crise politique, puisque les libéraux ne veulent pas faire de dette : la coalition pourrait exploser. Mercredi prochain, il y a une réunion européenne où l'on doit donner de l'argent aux Ukrainiens. Les Allemands sont bien incapables de débourser le moindre euro. C'est dire si cette crise budgétaire menace l'Allemagne et l'Europe, précise le journaliste de France Télévisions, Axel de Tarlé