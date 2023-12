Guerre entre Israël et le Hamas : retour sur deux mois de conflit

Il y a deux mois, le 7 octobre, les terroristes du Hamas attaquaient Israël, faisant 1 200 morts. Depuis, la guerre fait rage et près de 16 000 habitants de Gaza auraient été tués, selon le Hamas.

Samedi 7 octobre à l'aube, l'horreur touche Israël. 100 000 roquettes sont tirées par le Hamas depuis Gaza. Partout dans le pays, des scènes de panique, comme à Jérusalem, mais aussi dans une rave party proche de la bande de Gaza. À quelques kilomètres de là, des hommes de la branche armée du Hamas pénètrent les kibboutz et font un massacre. On compte 1 200 morts et plus de 200 personnes sont prises en otage. Benyamin Netanyahou forme un gouvernement d'union nationale et promet d'éradiquer le Hamas.

105 otages libérés

Mais, pour les Israéliens, le premier objectif est bien celui de la libération de tous les otages. Après un mois et demi de négociation entre Israël et le Hamas et l'instauration d'une trêve d'une semaine, certaines familles retrouvent enfin leurs proches. Pour l'instant, 105 personnes ont été libérées en échange de 240 prisonniers palestiniens. Pour l'instant, le Hamas exclut toute libération supplémentaire avant un cessez-le-feu permanent.