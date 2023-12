Fumées toxiques : les pompiers portent plainte

Une plainte pour mise en danger d'autrui a été déposée par les pompiers, exposés quotidiennement à des produits toxiques lorsqu'ils interviennent. Elle dénonce le manque de prévention et de suivi des soldats du feu.

Ils ont été les héros de Notre-Dame de Paris, en avril 2019. À chaque incendie, nous saluons leur engagement, leur courage, sans savoir qu'à long terme les soldats du feu mettent en péril leur santé. Le Centre international de recherche du cancer, antenne de l'OMS, a reconnu l'activité des sapeurs-pompiers comme cancérigène. À titre d'exemple, les pompiers risquent + 58 % de cancers du poumon en raison des poussières d'amiante.

"En France, il n'y a pas d'études épidémiologiques"

"On n'est pas protégé contre les fumées, pas suffisamment. La santé n'est pas suivie. Aujourd'hui il n'y a pas d'indicateurs alors que tous les autres pays sont capables de vous dire de quoi meurent les pompiers, à quel âge. En France, il n'y a pas d'études épidémiologiques", indique Sébastien Delavoux, porte-parole CGT agents administratifs service incendie secours. La suie grasse et collante sur la peau, les vêtements mal ou peu lavés qui polluent les camions. Ce sont autant de produits toxiques qui, avec le temps, à force d'exposition, attaquent la santé. Pour mieux reconnaître ces maladies professionnelles et, surtout, pour une prévention plus efficace, une plainte a été déposée pour mise en danger sur autrui au tribunal de Paris.