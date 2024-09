Immigration : l'Allemagne verrouille ses frontières

Le gouvernement allemand a décidé de renforcer les contrôles aux frontières, que ce soit du côté de la France ou de la Pologne. Cette mesure temporaire vise à lutter contre l'immigration illégale.

À la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, lundi 16 septembre, les contrôles étaient renforcés sur tous les véhicules qui pénétraient sur le territoire allemand. Une situation similaire de l'autre côté du pays, à la frontière avec la France. Les policiers effectuent des filtrages pour tenter de contrôler plus de 3 000 kilomètres de frontières. Une mesure forte souhaitée par le gouvernement allemand pour lutter contre l'immigration illégale.

Percée historique de l'extrême droite

Si le chancelier allemand Olaf Scholz a pris une telle décision, c'est d'abord en raison de l'actualité politique dans le pays. Début septembre, l'AfD, le parti d'extrême droite, a réalisé une percée historique aux élections régionales. Quelques jours plus tôt, un attentat islamiste avait fait trois morts et huit blessés, à Solingen (Allemagne). Depuis plusieurs mois, le pays avait déjà rétabli des contrôles à l'est et au sud de son territoire. La mesure est désormais élargie, de la France jusqu'au Danemark. Cette mesure, prévue pour être temporaire, devrait durer six mois dans un premier temps.