Eurozapping : la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn trouve un accord avec ses salariés

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 26 mars.

Après six grèves qui ont paralysé l'Allemagne, un accord a enfin été trouvé. La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn va augmenter les salaires de 420 euros par mois, octroyer une prime d'inflation de 2 850 euros et mettre en place la semaine modulable des 35 heures. "D'ici 2029, les salariés pourront choisir librement de travailler entre 35 et 40 heures. C'est un accord innovant et moderne", a déclaré Martin Seiler, directeur des ressources humaines de la compagnie. La contrepartie de cet accord est de ne pas faire grève pendant deux ans.

Un sursis pour Julian Assange

Au Royaume-Uni, un sursis pour Julian Assange. Le lanceur d'alerte australien ne sera pas extradé immédiatement. L'homme, qui avait révélé des milliers d'informations confidentielles sur la guerre en Irak et en Afghanistan, restera en prison en Grande-Bretagne, le temps de s'assurer qu'il ne risque pas la peine de mort aux États-Unis. Son sort devrait être scellé d'ici trois semaines. La Cour européenne des droits de l'homme, son dernier recours, pourrait suspendre son extradition.