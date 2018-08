Athlétisme : une cinquième médaille pour les Français

Les Français continuent d'empocher les médailles en Allemagne. Manuel Tissier est en direct des Championnats européens d'Athlétisme, à Berlin. "C'est une cinquième médaille française, mais le métal, c'est le bronze", relate-t-il. Pierre-Ambroise Bosse termine en effet troisième du 800 mètres, derrière le Polonais Kszczot et le Suédois Kramer. "Une petite déception pour un garçon qui avait été champion du monde à Londres l'année dernière", rappelle le journaliste. Pierre-Ambroise Bosse monte néanmoins sur le podium et "étoffe un petit plus le bilan français". Un bilan qui, sur ces championnats européens, "marche beaucoup mieux à Glasgow (Ecosse), avec un triathlon français en très grande forme, puisque samedi 11 août, les triathlètes français, le quatuor du relais mixte a décroché l'or".



De l'or pour Pierre Le Corre

Vendredi 10 août, Pierre Le Corre, qui faisait partie de ce quatuor, a aussi décroché l'or. "C'est donc une superbe journée pour le triathlon français. On espère qu'elle se poursuivra aussi à Berlin dans la soirée du samedi 11 août, puisqu'on a un joli programme avec le 5 000 mètres", poursuit le journaliste. "Dans cette finale, Mahiedine Mekhissi ne sera pas là. Mais Morhad Amdouni espère monter pour un sixième podium français", conclut-il.

