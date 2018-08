Kitesurf : record de vitesse pour Chris Ballois, privé d'avant-bras gauche

C'est une performance inédite. 66 km/h de moyenne. Chris Ballois est le nouveau recordman du monde de vitesse en kitesurf. Et pourtant l'auteur de cet exploit est privé d'avant-bras gauche depuis la naissance. Difficile de prendre la mesure de ce record. Pour diriger le kite surf malgré son handicap, il a dû inventer sa propre méthode.

Mieux faire comprendre le handicap

Cela fait trente ans que Chris Ballois se forge un solide palmarès en Bretagne. Et s'il a commencé sous l'eau, c'est surtout à la surface qu'il prend la lumière. D'abord sur une planche à voile. Puis il devient l'un des premiers kitesurfeurs français. Et quand il n'est pas en train de battre des records de vitesse dans le désert de Namibie, ou en Méditerranée, il se lance des défis. Le dernier en date : faire le tour de la Bretagne. En parallèle du sport, il est responsable commercial, s'implique dans la vie associative et donne des conférences. Avec ce record, il espère faire mieux comprendre le handicap.

