Allemagne : plusieurs villes proposent des titres de transport gratuits aux habitants qui renoncent à leurs véhicules

En Allemagne, certaines villes ont décidé d'offrir des titres de transport à ceux qui renoncent à leurs véhicules. Le journaliste Thibaud de Barbeyrac, en direct de Berlin, lundi 18 septembre, explique comment cela fonctionne.

Certaines villes allemandes proposent des titres de transport gratuits à ceux qui renoncent à leurs véhicules. "Tout a démarré le 1er mai dernier avec ce que les Allemands appellent le Deutschland Ticket. Il s'agit d'un abonnement pour les transports en commun", rappelle le journaliste Thibaud de Barbeyrac, en direct de Berlin, lundi 18 septembre.



"Ça coûte très cher"

"Certaines villes, comme Lübeck, qui est une ville en pointe sur les problèmes écologiques, ou alors Bonn et Dortmund, ont décidé de mettre en place un programme un peu plus original. Vous donnez votre permis de conduire à la mairie, et en échange, on vous offre le Deutschland Ticket. Vous ne le payez même pas 49 euros par mois", indique le journaliste. "Le problème, c'est que ça coûte très cher à des collectivités qui ont déjà, pour beaucoup, des problèmes financiers. Résultat : ces programmes sont très limités en nombre. Dans certaines villes, c'est limité pour les plus de 75 ans, et dans d'autres, ça se limite à 100 ou 200 personnes par mois", conclut le journaliste.