EN IMAGES. Aux Canaries, l'éruption du volcan Cumbre Vieja provoque des milliers d'évacuations et d'importants dégâts

Près de 6 000 personnes ont dû être évacuées et une centaine de maisons ont été détruites.

Des coulées de laves spectaculaires. Le volcan Cumbre Vieja, sur l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries, est entré en éruption pour la première fois depuis cinquante ans, dimanche 19 septembre. Si elle n'a fait aucune victime, cette éruption sur l'île peuplée de près de 85 000 habitants, a provoqué d'énormes dégâts. Les colonnes de fumée et les cendres, accompagnées des flots de lave ont entraîné l'évacuation d'environ 6 000 personnes et détruit une centaine de maisons en descendant vers l'océan.



Un nouveau point d'éruption est apparu, lundi soir, après un nouveau séisme d'une magnitude de 4,1, dans la commune d'El Paso, entraînant de nouvelles évacuations dans la zone, a alerté le service d'urgence de l'archipel sur Twitter. Retour en images sur cette éruption volcanique et ses conséquences.