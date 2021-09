Espagne : à La Palma, des centaines d'habitations englouties par la lave après une éruption d'un volcan

C'est comme une rivière de lave qui engloutit tout sur son passage. La coulée s'est engouffrée dans les jardins sous l'œil impuissant des secouristes de La Palma, dans l'archipel des Canaries (Espagne). La lave du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption dimanche 19 septembre, a encerclé une maison et avalé une porte d'entrée en quelques secondes. Tout a été détruit sur des kilomètres. Vu du ciel, c'est un monstre de lave qui n'a laissé aucune chance aux habitations. Depuis dimanche, 5 500 personnes ont été évacuées.

Une centaine d'habitations en cendres

C'est le cas de Daniel Alvarez, qui a dû quitter sa maison en urgence. "Vous ne pouvez rien faire contre un volcan, on se sent impuissant. Nous avons une maison, une entreprise, nos biens, c'est tout ce que nous avons", a-t-il déploré. Le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption, une première depuis 50 ans. À plus de 1 000 degrés, la lave a progressé toute la nuit, réduisant une centaine d'habitations en cendres.