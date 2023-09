Planification écologique : des projets d’autoroutes vont être gelés

Durée de la vidéo : 1 min

Dans le cadre du plan de planification écologique, annoncé lundi 25 septembre par Emmanuel Macron, plusieurs projets autoroutiers vont être stoppés. Le ministre des Transports n’a toutefois pas précisé lesquels.

Il y aura bien une nouvelle autoroute entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn). Le ministre des Transports, Clément Beaune, l’a confirmé. En revanche, il promet le gel d’autres projets pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. "À l’heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", a-t-il déclaré sur France Inter. Sur une cinquantaine de projets, une dizaine pourrait être abandonnée. Parmi les plus contestés, celui du contournement Est de Rouen (Seine-Maritime), ou un tronçon qui, à Arles (Bouches-du-Rhône) traverserait un bout de Camargue.

Nouvelle mobilisation contre l’A69

Dans le Sud, la mobilisation contre l’A69 ne faiblit pas. Lundi 25 septembre, une manifestation a eu lieu à Toulouse, en présence de scientifiques signataires d’une tribune dans la presse, pour dénoncer un modèle de transport dépassé. "On ne négocie pas avec le climat. Chaque acte raté contribue à une fraction de réchauffement supplémentaire, qui contribue à des risques croissants, qui contribue au final à des souffrances et à des morts", estime Christophe Cassou, climatologue et coauteur du 6eme rapport du GIEC.