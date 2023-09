Santé : les mutuelles sont toujours plus chères pour les seniors

Durée de la vidéo : 1 min

Une étude révèle que les complémentaires santé pour les seniors sont de plus en plus chères. Il faut désormais compter 250 euros par mois pour un couple de 60 ans pour une couverture renforcée.

Ils paient de plus en plus cher pour se soigner. Dans la matinée du 26 septembre, les seniors font état de facture salée pour leur complémentaire santé, un des premiers postes de dépense pour Claude, chauffeur de car à la retraite. "Ça me coûte 90 euros par mois, ma femme à peu près 120, 130 (...). Ça fait déjà une bonne somme", regrette-t-il. Un ancien technicien automobile paye lui 308 euros par mois pour bénéficier du plus haut niveau de couverture santé.



Les tarifs vont augmenter en 2024

Selon une étude, pour bénéficier d’une couverture santé renforcée aujourd’hui, un couple de 60 ans doit dépenser 250 euros par mois, soit 5 % de plus qu’en 2022. Pour un couple de 70 ans, cela s’élève à 300 euros mensuels. Le niveau de cotisation varie selon les lieux de résidence. Le tarif des complémentaires devrait encore augmenter l’an prochain.