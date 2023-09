Vrai ou faux  La CIA est-elle responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream ?

Durée de la vidéo : 2 min

De quels éléments les Russes disposent-ils pour affirmer que la CIA est derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream ? Le point avec le journaliste Nicolas Carvalho, présent, mardi 26 septembre, sur le plateau du 19/20 info.

Il n'y a "pas beaucoup" d'éléments dont les Russes disposent pour affirmer que la CIA est derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream tranche le journaliste Nicolas Carvalho. À savoir, un article d’un journaliste américain, Seymour Hersh, 86 ans, lauréat d’un prix Pulitzer en 1970 pour des révélations sur un crime de guerre américain. "Depuis, ses articles et ses enquêtes sont régulièrement contestés", poursuit le journaliste, qui explique qu’il a "notamment nié deux crimes de guerre commis par le régime de Bachar Al-Assad, malgré les preuves des différentes enquêtes journalistiques et des ONG". Seymour Hersh a également "relayé la propagande russe en Syrie" sur Russia Today.



Une déclaration de Joe Biden

"Concernant Nord Stream, il affirme que c’est un coup de l’armée américaine, qui aurait modifié le parcours d’un exercice militaire en mer de l’OTAN pour s’approcher du pipeline et en profiter pour poser des explosifs", explique Nicolas Carvalho. C’est cette hypothèse qui est reprise par les Russes. Problème, Seymour Hersh base son récit sur une unique source, anonyme.



Dans les autres arguments en faveur d’une hypothèse américaine, une déclaration de Joe Biden semble menacer le pipeline. Il s’agit d’une conférence de presse datant du 7 février 2022 "qui a beaucoup circulé dans la sphère pro-russe au moment de Nord Stream", indique le journaliste. Le président a cependant ensuite clarifié ses propos. Conclusion : "On ne peut pas dire que les États-Unis n’ont rien à voir avec le sabotage, (…) mais on ne peut pas (…) dire que c’est la CIA et les Américains, sur la base d’un article américain un peu bancal et de déclarations plus ou moins menaçantes de Joe Biden."