Parkinson : une pathologie qui s'étend

Deuxième pathologie neurodégénérative après alzheimer, la maladie de Parkinson touche 166 000 cas en France, soit une augmentation de 25 000 personnes chaque année. Une pathologie qui ne touche pas que les personnes âgées, puisque les malades ont en moyenne 58 ans. Une étude publiée, mardi 10 avril, par l'Inserm et Santé publique France met en lumière le lien entre pesticides et maladie de Parkinson. Une analyse effectuée sur 69 000 patients, entre 2010 et 2012, montre une augmentation des cas au sein de la population agricole et viticole.

Plusieurs méthodes essayées

Pour contrer la maladie de Parkinson, plusieurs études sont menées. Au CHU de Rennes, 300 patients participent à un programme d'immunothérapie. Une méthode déjà utilisée contre des cancers, où des anticorps sont injectés pour éliminer les dépôts de protéines dans les cellules qui contrôlent les mouvements.

Autre piste : la stimulation cérébrale par électrode ou encore l'utilisation de cellules souches pour remplacer les neurones dégénérés.

