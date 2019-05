TRIBUNE. "L'urgence environnementale exige un changement radical du monde agricole" : 89 associations appellent à une marche le 18 mai

Des associations comme Combat Monsanto, Nous voulons des Coquelicots et Générations futures appellent à manifester contre "le système agro-industriel et les multinationales de l’agrochimie".

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Elles dénoncent "un modèle agricole qui va dans le mur". Quatre-vingt-neuf associations, parmi lesquelles Combat Monsanto, Nous voulons des coquelicots, Greenpeace, WWF, France nature environnement, Réseau action climat et Générations futures, appellent à marcher, samedi 18 mai, contre "le monde de Monsanto/Bayer et pour une agriculture locale qui protège la biodiversité". Elles expliquent pourquoi dans cette tribune et s'expriment ici librement.

Le 18 mai 2019, pour la septième année consécutive, des citoyens du monde entier se rassembleront dans des dizaines de villes (dont plus de 30 en France) pour des marches et des actions non violentes. Nous manifesterons contre le système agro-industriel et les multinationales de l'agrochimie, qui sont responsables de l'empoisonnement de la planète et de ses habitants actuels et futurs.

La marche mondiale contre Monsanto/Bayer est l'occasion de dénoncer un modèle agricole qui va dans le mur. L'agriculture intensive et industrialisée est dépendante à la fois de semences génétiquement modifiées (OGM) et de produits de synthèse dont nous ne voulons pas : pesticides et engrais qui tuent la biodiversité. Elle est sous la coupe de multinationales (Monsanto/Bayer, Syngenta, BASF, Dow Chemical, DuPont, ChemChina, Limagrain...) qui s'approprient ou tuent le vivant.

Interdisons les pesticides de synthèse

Tous les habitants sont touchés par les conséquences sanitaires de la dispersion incontrôlée de milliers de molécules de synthèse dans l'environnement. Les agriculteurs et les personnes vivant dans la précarité en sont les premières victimes. En France, la situation est d'autant plus alarmante que notre pays est le deuxième consommateur européen de pesticides, et le troisième au niveau mondial.

Régulièrement, des scandales planétaires viennent rappeler les conséquences catastrophiques des pesticides de synthèse sur la santé humaine et l'environnement.Les signataires

Depuis des années, des procédures judiciaires contre Monsanto sont en cours (plus de 13 400 à ce jour aux Etats-Unis) et la multinationale a récemment été condamnée par deux décisions de justice à verser des dizaines de millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes Dewayne Johnson et Edwin Hardeman, puis, le 13 mai 2019, à plus de 2 milliards de dollars de dommages pour deux autres victimes malades du Roundup, Alva et Alberta Pilliod.

En France, l'agriculteur Paul François, gravement intoxiqué par un pesticide en 2004, vient de gagner en appel contre Monsanto dans un combat judiciaire commencé il y a 12 ans. En 2014, la Franco-Vietnamienne Tran To Nga a attaqué quant à elle 18 firmes américaines pour avoir fabriqué les herbicides (dont 84 millions de litres d'agent orange) déversés pendant la guerre du Vietnam. Ces produits ont provoqué un véritable écocide et une tragédie humaine qui touche plus de quatre millions de victimes sur trois générations.

Nous encourageons toutes les victimes des pesticides à se faire connaître et à porter plainte pour exiger réparation et indemnisation.Les signataires

Certains Etats, comme le Vietnam le mois dernier, ont pris des mesures d'interdiction du glyphosate (l'herbicide le plus utilisé dans le monde), grâce à une pression populaire croissante. Mais des décisions négatives, telles que la prolongation d'autorisation du glyphosate dans l'UE jusqu'en 2022 ou le report à 2025 de la fin de la fabrication de pesticides interdits en France (mais exportés), continuent d'être adoptées au mépris de la santé humaine et de la préservation de l'environnement !

L'augmentation constante de la quantité de pesticides utilisés en France ces dernières années montre que l'Etat ne fait rien pour respecter ses engagements (plans Ecophyto) et protéger la biodiversité et la santé des personnes. Nous demandons l'interdiction immédiate du glyphosate en France, le non-renouvellement de l'autorisation de cette molécule en 2022 dans l'UE et un programme précis de sortie rapide de tous les pesticides de synthèse en France.

Stop au lobbying de l'agrochimie

Des investigations des médias ont récemment révélé les pratiques révoltantes des multinationales de l'agrochimie qui publient des études scientifiques falsifiées et exercent une énorme pression sur les institutions internationales et européennes. Ces multinationales obtiennent ainsi la prolongation d'autorisation de leurs produits en payant certains scientifiques pour s'acheter une crédibilité.

Nous demandons que les agences sanitaires nationales et européennes aient l'obligation de se baser sur des études scientifiques publiées n'émanant pas des multinationales de l'agrochimie et excluent leurs membres concernés par des conflits d'intérêts. Nous voulons des laboratoires indépendants pour vérifier la non-dangerosité des produits fabriqués et/ou vendus en France ! Et une justice qui applique une législation beaucoup plus sévère contre les entreprises reconnues coupables d'avoir fabriqué des pesticides toxiques.

Pour une agriculture écologique de proximité

L'urgence climatique et environnementale exige un changement radical du monde agricole, qui ne peut continuer à favoriser uniquement les grandes exploitations les plus polluantes au détriment de la majorité des petites fermes. Nous demandons que les négociations pour la prochaine PAC (2021-2027), dont le budget devrait s'élever à plus de 300 milliards d'euros, remettent complètement à plat le système de subventions pour réserver celles-ci aux agriculteurs écologiques, respectueux de la santé des personnes et de la biodiversité.

Les alternatives à l'agriculture intensive et chimique existent déjà et nous souhaitons leur mise en place concrète dès maintenant et à grande échelle.Les signataires

Ces mesures doivent être accompagnées de la reconversion des outils de production, d'un soutien financier et matériel de l'Etat et d'une protection pour les salariés des multinationales afin de ne laisser personne sur la touche.

Il faut aussi souligner qu'une agriculture écologique de proximité est créatrice d'emplois. Elle est capable d'assurer aux agriculteurs un revenu juste et aux consommateurs des produits sains et accessibles à tous les budgets.

Créer un mouvement mobilisé toute l'année

La marche mondiale contre Monsanto/Bayer, le 18 mai, est ouverte à toutes et tous ! Plus d'une centaine d'organisations de la société civile soutiennent la mobilisation. Nous voulons rassembler les citoyens derrière un objectif commun : dénoncer le système agro-industriel et ses multiples représentants (industriels, politiques et syndicaux) dans le but de construire un mouvement collectif qui se mobilise toute l'année.

La marche de samedi est un événement militant non partisan et autogéré localement par les personnes qui s'organisent dans une logique de convergence et de non-violence. Nous rassemblons des organisations de la société civile engagées dans les domaines de l'environnement, l'agriculture, la santé, l'alimentation et la défense des victimes de l'agrochimie.

Signataires :

350.org

AAFV

ACI Stop OGM

Ad@ly

Association française pour l'expertise de l'agent orange et des perturbateurs endocriniens (Afape)

Agir pour l'environnement

Alofa Tuvalu

ALTERITEES

Alternatiba

AlterTour

Amap IdF

ANV-COP21

ARAC

Association e-graine

ATTAC

AYNI FRANCE

Ayya

Bio Consom'Acteurs

BLOOM

Boycott citoyen

Campagne glyphosate

CCFD-Terre solidaire

Centre de recherche et d'information pour le développement (CRID)

Citoyens pour le climat

CliMates

Collectif climat presqu'île

Comité français de soutien au Village d'amitié de Van Canh

Comité de liaison énergies renouvelables (CLER)

Comité de soutien à Tran To Nga

Collectif Vietnam-Dioxine

Coordination eau Île-de-France

Dossiers et débats pour le développement durable (4D)

Education éthique animale

Extinction rebellion France

FAIR[e] un monde équitable

FAOOD

Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB)

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT)

FIDL

Fondation pour la nature et l'homme

Fondation The Good Planet !

France libertés

France nature environnement

Gauche démocratique et sociale

Générations cobayes

Génération écologie

Générations futures

Gilets jaunes - Décla ta manif

Greenpeace France

GRET - Professionnels du développement solidaire

HESPUL

Idle No More France

Il est encore temps

Incroyables comestibles de Vincennes

Ingénieurs sans frontières

Jardins suspendus de Vincennes

La nature en ville

Les amis de la Terre France

Ligue des droits de l'homme (LDH)

LPO

Mobicoop

Mouvement écologiste indépendant

Mouvement de la paix

Mouvement des progressistes

MRAP

Nature rights

Notre affaire à tous

Nous voulons des coquelicots

Observatoire international de la gratuité

One Voice

Oxfam France

Planète Amazone

Politique écologie sociale

Réseau action climat (RAC)

Réseau français des étudiants pour le développement durable (REFEDD)

Réseau "Sortir du nucléaire"

Respire

Secours catholique - Caritas France

SOL, Alternatives agroécologiques et solidaires

SorryChildren

SOS Racisme

Stop Monsanto - Marseille

Union des étudiants vietnamiens en France

Union syndicale solidaires

Urgence écologie

Women in Europe for a Common Future (WECF)

WWF

ZEA

Zero Waste France