DIRECT. Réforme des retraites, Sainte-Soline : suivez les auditions de Gérald Darmanin au Parlement sur le maintien de l'ordre

#TRUMP Des invectives bruyantes, des doigts tendus et des regards plein de mépris, mais pas de débordements à signaler. Devant le tribunal de New York, à l'occasion de l'inculpation de Donald Trump, les pro et les anti-Trump avaient été séparés par des barrières, chacun dans son coin. Notre journaliste Loig Loury était sur place.





(BRYAN R. SMITH / AFP)