Manifestation contre la "méga-bassine" de Sainte-Soline : une troisième plainte déposée contre les forces de l'ordre

Cette plainte a été déposée pour "violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, par personne dépositaire de l'autorité publique et avec armes".

Nouvelle plainte après la manifestation contre la "méga-bassine" de Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Le procureur de la République de Rennes (Ille-et-Vilaine), Philippe Astruc, a annoncé, mardi 4 avril, qu'une troisième plainte avait été déposée par les proches d'un manifestant grièvement blessé au pied gauche, pour "violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, par personne dépositaire de l'autorité publique et avec armes".

Toujours selon le procureur, ce jeune homme, né en 1995, risque "une mutilation permanente". Il a confié aux médecins qu'il avait été touché par une grenade de désencerclement. "Le médecin légiste estime que les blessures observées sont compatibles avec le blast" d'une telle arme, précise le procureur. L'enquête devra déterminer les circonstances précises de sa blessure.

"Pas ou peu d'antécédents judiciaires"

Dans cette affaire, quatre enquêtes distinctes ont été ouvertes sur les blessures de manifestants contre ces retenues d'eau agricoles. Les deux premières concernent les deux manifestants les plus grièvement touchés, dont les familles ont porté plainte pour "tentative de meurtre" et "entrave au secours". L'un d'entre eux est toujours dans le coma et son pronostic vital est toujours engagé. La dernière concerne une jeune femme née en 2003, qui souffre "polytraumatisme facial très important".

Le procureur de la République a également précisé que ces manifestants n'avaient "peu, pour les deux premiers, ou pas, pour les deux derniers, d'antécédents judiciaires". Il a aussi insisté sur le cadre de son enquête : "l'usage de la force légitime n'est pas, dans une démocratie, absolue, mais conditionné par la loi. Lorsque des citoyens se plaignent de l'utilisation de cette force, il appartient à l'institution judiciaire de vérifier si cet usage a été conforme ou non". Il a enfin lancé un appel à témoignages, demandant aux témoins directs et aux personnes qui disposaient de vidéos des événements de se signaler.