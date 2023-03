"Arrêtez le massacre" : des députés de la Nupes dénoncent des violences policières lors des manifestations contre la réforme des retraites

La diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux ont poussé des élus de gauche à pointer du doigt le comportement des forces de l'ordre. Une enquête administrative de l'IGPN a été ouverte pour un coup de poing donné par un membre des Brav à un manifestant.

"Des images dignes des pires régimes autoritaires. Macron, la honte de l'Europe." Les images d'une charge des forces de l'ordre, lundi 20 mars, dans le quartier des Halles pour contrôler des rassemblements spontanés en marge de l'adoption de la réforme des retraites, ont été dénoncées par le député La France insoumise, Antoine Léaument.

Une vidéo diffusée sur internet a particulièrement fait réagir : filmée rue Saint-Antoine, entre Bastille et Saint-Paul, dans le IVe arrondissement de la capitale, on y voit un homme tomber après un coup de poing asséné par un policier. En réaction à ces images, la députée Raquel Garrido (LFI) a demandé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d' "arrête|r] le massacre". Sur BFMTV, Laurent Nunez, le préfet de police, a signalé ce fait à l'IGPN. "Pour l'instant, c'est tout, mais nous visionnons toutes les vidéos", a-t-il déclaré.

D'autres vidéos provoquent l'émoi. Dans l'une d'elles, on voit un membre des forces de l'ordre repousser violemment des journalistes à l'aide de son bouclier. On entend une personne dans la masse de journalistes filmant la scène si "quelqu'un ne peut pas le réguler". Dans une autre vidéo filmée près de Bastille, rue de Bercy, dans le 12e arrondissement, on entend un policier lancer "tiens, ramasse tes couilles, enculé", après avoir effectué un tir de LBD.

Dans un communiqué, le Syndicat de la magistrature a regretté la manière dont ont été régulées les manifestations des jours précédents. "Des centaines d'interpellations et de mesures de garde à vue ont été décidées depuis jeudi dernier. La très grande majorité de ces mesures n'a reçu aucune suite judiciaire (à Paris, après la manifestation de jeudi place de la Concorde, sur 292 gardes à vue de manifestant·es, seules 9 ont donné lieu à des poursuites pénales)", écrit-il.