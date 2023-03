DIRECT. Réforme des retraites : journée de consultations à l'Elysée après l'adoption définitive du projet de loi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Pour d'autres titres de la presse quotidienne, gros plan sur la rue : des titres consacrent la une à la colère des citoyens qui ont manifesté après le rejet de cette motion de censure. Des rassemblement qui font suite à plusieurs jours de rassemblements contre la réforme des retraites, mais aussi contre le recours à l'article 49.3.

: "A neuf voix près", "sur le fil", "de justesse", etc. Ce matin, les quotidiens mettent à la une le rejet hier des motions de censure à l'Assemblée nationale et soulignent la fragilité politique du gouvernement et de sa cheffe, Elisabeth Borne.

: "C'était vraiment toutes sortes de profils: étudiants à l'ENS, médecin, sans-abris, mineurs, syndicalistes, enseignants, des gens qui sortaient d'un colloque et qui ont été nassés."



A la suite des nombreuses interpellations survenues en marge des manifestations et rassemblements spontanés de ces derniers jours contre la réforme des retraites, une groupe d'avocats entend déposer une plainte collective pour "détention arbitraire" et "entrave à la liberté de manifester", selon une avocate qui a assisté des manifestants, citée par l'AFP.

: Après les rebondissements d'hier, place aux consultations tous azimuts. Le chef de l'Etat doit recevoir à 9 heures la Première ministre, Elisabeth Borne, au lendemain du rejet, à neuf voix près, d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron doit ensuite déjeuner avec Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidents de l'Assemblée et du Sénat, avant une réunion en soirée avec les parlementaires du camp présidentiel.

: Les forces de l'ordre sont intervenues dans la nuit pour débloquer le terminal pétrolier de Donges (Loire-Atlantique), selon un photographe de l'AFP sur place. Le site était occupé depuis une semaine par des grévistes.