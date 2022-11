DIRECT VIDEO - Électricité, gaz... Aurons-nous assez d'énergie cet hiver ? Le débat du Talk franceinfo

Depuis quelques semaines, la menace d'une nouvelle crise énergétique plane au-dessus de la France. Doit-on vraiment la prendre au sérieux ? Et surtout, aurons-nous suffisamment d'énergie pour passer l'hiver ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Réuni en "Conseil de défense énergétique", le gouvernement français tente toutes les semaines d'anticiper une éventuelle pénurie d'énergie qui, compte-tenu de la saison hivernale, s'avérait problématique.

Est-ce qu'on doit vraiment prendre cette menace au sérieux ? Comment en est-on arrivé là ? Pour en parler, Manon Mella reçoit Nicolas Goldberg, expert en énergie pour Colombus Consulting, et Brice Le Borgne, journaliste à Franceinfo.fr.

Un destin énergétique lié à celui de la météo

De l'aveu de RTE, le réseau de transport d'électricité, des coupures d'électricité ne seraient pas envisagées avant le début d'année prochaine. Parmi les scénarios envisagés par l'Exécutif afin d'éviter un black-out total: un nouvel appel à la sobriété auprès de la population, puis, en second recours, des coupures d'électricité auprès des entreprises les plus gourmandes en énergie, et enfin, une diminution généralisée de l'électricité.

La météo pour cet hiver va s'avérer décisive dans la réalisation ou non de ces différents scénarios. Si les températures restent "de saison", comme le confiait RTE, aucune coupure d'électricité ne devrait se produire. Dans le cas contraire, des "tensions" sur les lignes sont à craindre. Pour tout savoir sur l'état de la consommation d'électricité en France, cliquez ici.

