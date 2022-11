L'objectif est de permettre aux particuliers et aux entreprises de savoir, en temps réel, si l'électricité disponible est suffisante pour couvrir les besoins de la population. Et de réduire la consommation quand la situation devient trop critique, l'hiver étant la période la plus sensible.

Pour vous présenter sa météo de l'électricité en France, franceinfo s'est basé sur les données publiées par le gestionnaire du réseau de transport d'énergie (RTE), également présentées sur le site Ecowatt.fr. Pour dresser la liste des gestes utiles pour réduire la consommation d'énergie, franceinfo a sélectionné les actions les plus efficaces d'une liste proposée par RTE sur Ecowatt.fr, ainsi que celle de NégaWatt, association qui milite pour plus de sobriété et d'efficacité énergétique. A l'aide des mêmes sources, franceinfo a classé les éco-gestes selon leur degré d'efficacité.