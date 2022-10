Infographies Consommation d'électricité, stocks de gaz, production nucléaire... franceinfo lance son outil de suivi automatisé de la crise énergétique

En quelques mois, la crise énergétique s'est imposée comme l'un des sujets d'inquiétudes en France pour l'hiver à venir. Entre le ralentissement de la production nucléaire française, la crise du gaz liée à la guerre en Ukraine et la sécheresse réduisant le débit des cours d'eau, le risque de coupures d'électricité est devenu bien réel dans l'Hexagone.

La consommation française d'électricité, le 25 octobre 2022. (FRANCEINFO)

Afin de surveiller la consommation et la production d'électricité française, franceinfo a mis en place un outil de suivi automatisé de différents indicateurs. Quelles sont les prévisions de consommation d'électricité ? Combien de réacteurs nucléaires sont à l'arrêt ? Combien pèsent le gaz, l'éolien ou le solaire dans notre production électrique ? Où en sont nos stocks de gaz pour l'hiver ? Autant de questions auxquelles notre "EnergieBot" permettra de répondre grâce à des données fournies en temps réel, notamment par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

La production électrique française par filière, au 24 octobre 2022. (FRANCEINFO)

Une fois par jour, cet outil fournira des indicateurs et des graphiques, permettant de faire le point avec les données les plus fraîches. Ils sont disponibles sur Twitter, grâce à un compte dédié, et seront repris dans notre live et nos articles.