Environnement : une future île artificielle fait polémique près de Cannes

L'installation future d’une île artificielle, une sorte de resort flottant, à quelques centaines de mètres du littoral, près de Cannes dans les Alpes-Maritimes, fait polémique pour son impact écologique et économique.

C’est un projet inédit en France. Une île artificielle pourrait s’installer bientôt à 600 mètres du littoral, entre les îles de Lérins et l’entrée du massif de l’Estérel. Un projet qui laisse les pêcheurs habitués des lieux perplexes, "Cela va attirer la pollution, cela ne va pas être bon", se désole l’un deux.

Les associations s’insurgent

Les images fournies par le constructeur sont, elles, grandioses. Un restaurant, une suite, un lounge bar, deux piscines, et jusqu’à 350 personnes en même temps. Marc Audineau, l'un des concepteurs du projet Canua Island, promet un établissement écologique, et voué à sensibiliser sur les fonds marins. "On récupèrera les déchets à bord, on les triera", promet-il. À Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), des associations ont lancé de leur côté une pétition contre le projet. Elles redoutent l’impact écologique alors que des navettes passeront tous les jours pour se rendre sur le resort. Pas sûr pour autant que le projet voit le jour : la préfecture maritime doit encore délivrer une autorisation de mouillage.