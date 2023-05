L’astronaute française prépare son séjour dans la Station spatiale internationale. Sélectionnée parmi des milliers de candidats, elle a commencé sa formation au Centre des astronautes européens, à Cologne, en Allemagne.

Avant de monter à bord d'une fusée, c'est sur un vélo que Sophie Adenot arrive chaque matin. Depuis un mois, avec sa classe d'apprentis astronautes, elle retourne sur les bancs de l'école. Des cours de biologie, de mécanique spatiale orbitale, ou l'étude des radiations solaires sur le corps. "Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Je suis presque là comme une enfant dans un magasin de jouets. C'est merveilleux, j'ai envie de tout apprendre, de tout regarder, de tout comprendre", déclare l'astronaute à l'ESA (Agence spatiale européenne).

Au cours de cette première année de formation de base, Sophie Adenot s'entraînera à bord d'une réplique de la partie européenne de la Station spatiale internationale. Au mur, boîtes de conserve, ou soupes déshydratées, son futur régime pendant six mois. En apesanteur, son lit sera vertical.

Relai de Thomas Pesquet

Colombus est avant tout un laboratoire européen, situé 400 km au-dessus de nos têtes. Des manipulations spécifiques seront effectuées, propres aux futures missions des cinq nouveaux astronautes européens. Pour cela, ils comptent aussi sur l'expérience unique de leur tuteur. Cet astronaute chevronné a été commandant de l'ISS. "Sophie a une grande expérience opérationnelle", souligne Alexander Gerst, astronaute à l'ESA.

À 40 ans, l'ex-pilote de l'Armée de l'air compte passer des missions en Afghanistan à celles dans l'espace, sans jamais oublier son petit garçon. "Lui, il est tout simplement heureux pour sa maman. Il me voit rentrer avec un sourire comme ça", raconte-t-elle. Sophie Adenot prendra le relai de Thomas Pesquet pour un séjour de six mois dans la station spatiale, entre 2026 et 2030.