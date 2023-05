Sécheresse : un arrêté municipal à Caussols interdit toute nouvelle installation de maraîchers

La sécheresse continue de gagner du terrain alors que 20 départements sont déjà contraints dans leur utilisation de l’eau. A Caussols, dans les Alpes-Maritimes, le maire a pris un arrêté contre l’installation de nouveaux maraîchers, pour éviter les pénuries.

La sécheresse frappe encore durement les Alpes-Maritimes. À Caussols, tout le monde se souvient des coupures d’eau l’été dernier, notamment le maire. C’est pour éviter la même situation que ce dernier a pris un arrêté. Son objectif : empêcher l’installation de nouvelles exploitations maraîchères dans la commune.

Colère des agriculteurs

Sept dossiers ont déjà été refusés depuis début janvier. Une décision que ne comprennent pas les agriculteurs, qui s’en agacent. "On a 3 % d’autonomie alimentaire, donc on nous demande de produire, mais en même temps, on nous refuse l’installation d’agriculteurs", s’insurge Pascale Alexandra, de l’Union syndicale des jeunes agriculteurs. Ils se disent même prêts à attaquer l'arrêté municipal en justice. Le maraîchage nécessite beaucoup d’eau, et souffre lors d’épisodes de sécheresse. Le département des Alpes-Maritimes, est, lui, l’un des plus impactés par les restrictions d’eau depuis plusieurs semaines déjà.