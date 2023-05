Couronnement du roi Charles III : est-il encore possible d’y assister ?

Le couronnement du roi Charles III, samedi 6 mai, approche à grands pas. Sont prévus des centaines de milliers de spectateurs, dont de nombreux Français. Et il reste encore des places dans les trains pour les derniers retardataires.

Pour les inconditionnels de la monarchie britannique, il y a des événements à ne pas manquer. Mariages royaux, dernier adieu à Elizabeth II, et ce week-end couronnement du nouveau roi Charles III. Mais est-il encore possible d’y assister sur un coup de tête sans que cela ne soit trop cher ? À la gare de Saint-Pancrasse, à Londres, les premiers Français qui posent le pied dans la ville ont souvent réservé depuis longtemps et prévoient des budgets conséquents. D’autres se sont décidés en début de semaine, mais cela a un prix, comme Jean-Pierre Rousseau, qui a dépensé 500 euros de train.

Encore des places dans les transports et hôtels

Pour observer le roi en dernière minute, il faut compter 378 euros en Eurostar, et environ 150 euros par avion. Encore faut-il pouvoir se loger. Les places dans les hôtels se font rares. En ligne, il reste toujours quelques offres de dernière minute, entre 150 et 300 euros la nuit. Des tarifs londoniens, mais pour les passionnés, un week-end royal n’a pas de prix.