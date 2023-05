Islande : des serres géothermiques produisent des légumes toute l’année

L’Islande a su mettre à profit ses ressources naturelles pour contrer la rigueur climatique. 90% des maisons sont chauffées grâce aux sources d’eau chaude. Cette géothermie est également exploitée par les agriculteurs pour la culture sous serre.

Tout près du cercle polaire, l’Islande est une terre volcanique, privée d’arbres, aux hivers rudes. Un climat loin d’être idéal pour cultiver ses légumes. Et pourtant ici, sont cultivés des bananes, des tomates, des champignons. Des quantités de légumes murissent toute l’année dans des serres chauffées au milieu de la glace et de la neige, grâce à la géothermie. Les Islandais peuvent s’approvisionner en produits frais et locaux, dans tous les supermarchés de la ville. "C’est très important de manger des légumes produits en Islande. Ils sont bons pour la santé, ils sont vraiment meilleurs que les autres, et sans aucun pesticide", vante un homme.

Une température constante

La majorité des légumes pousse dans les 150 fermes maraîchères agricoles du pays, utilisant l’énergie du sous-sol. Une exploitation cultive des champignons depuis 30 ans, et en produit 11 tonnes par semaine. Dans la moiteur de ces salles, la température reste entre 15 et 20 degrés, grâce à la géothermie. "On capte via des forages qui sont tout autour de nous. L’eau chaude naturelle, présente dans le sous-sol, sous nos pieds. L’eau bouillante circule dans les tuyaux, chauffe les salles à une température constante, même par -20 degrés dehors", explique Evar Eyfjord Sigurdsson, de "Fludassveppir Farmers". Dans le pays, on trouve même une plantation de bananes pour raisons scientifiques.