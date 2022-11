Environnement : un ancien village minier à la pointe de l’écologie

Dans l’ancien bassin minier du Nord de la France, certaines anciennes exploitations servent aujourd’hui de laboratoire afin de trouver des solutions écologiques.

À Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), les vestiges du passé sont encore visibles et les anciennes exploitations minières prennent toujours une place importante. Dans le village, l’hiver est attendu avec crainte par les familles. Malgré un prix élevé sur les factures d’électricité, la famille Jacquart a froid. "En résumé c’est ça, on paye mais on a froid", regrette Aurélie Jacquart. Bien que la maison de la famille a été rénovée, les murs manquent d’isolation.



Une véritable transition écologique



Pourtant, dans le village de Loos-en-Gohelle, l’énergie circulait à profusion lorsque les mines étaient toujours en activité. Quand l’extraction du charbon a cessé, l’impact sur la région s’est révélé très important et négatif. Les terrains étaient pollués et le chômage a explosé. Depuis, le maire de la ville s’est donné un nouveau challenge en souhaitant faire de cette ancienne terre minière un village écologique. Ainsi, des panneaux solaires ont été placés sur le toit de l’église et les logements sociaux construits sont ultra-performants d’un point de vue environnementale.