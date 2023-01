Environnement : trop de plastique pour les tortues de La Réunion

Des scientifiques, sur l'île de la Réunion, expliquent que les tortues marines avalent toujours plus de plastique. L'ingestion peut entraîner la mort.

Les soigneurs de Kélonia, un centre de soin pour animaux marins à La Réunion, retrouvent des objets et emballages plastiques dans les déjections de leurs tortues en pension. En tout, 95 % des tortues soignées ont ingéré du plastique. La quantité avalée a été multipliée par trois en 15 ans. Tous les animaux en contact avec l’océan en absorbent, oiseaux, poissons et même les planctons.

Des conséquences déplorables pour la santé des tortues

Pour remédier à cela, la solution est simple et connue de tous. “Que l’humain soit un peu plus responsable, et ne jette pas ses papiers et ses déchets", avance un homme. Les conséquences sont déplorables pour toutes les espèces de tortues, mais peuvent varier. “Dans les cas des tortues Caouanne, on s'aperçoit qu’elles peuvent rejeter pas mal de ces déchets, parce qu’elles ont l’habitude d'avaler des morceaux de coquillages ou de carapaces de crustacés”, explique Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia. En revanche, cela déclenche systématiquement des inclusions, les tuant malgré les soins.