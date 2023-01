Brésil : les lieux de pouvoir pris d'assaut par des partisans de Bolsonaro

Dimanche 8 janvier, des centaines de partisans de l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour Suprême à Brasilia. Une attaque de la démocratie sans précédent dans le pays.

Une attaque des lieux emblématiques brésiliens, puis un saccage. Par tous les moyens, les manifestants étaient décidés à tout détruire au Congrès, dimanche 8 janvier. Ils se sont installés sur le siège du président du Sénat, et ont attaqué le palais présidentiel ainsi que la Cour suprême. Les bâtiments n'étaient pas occupés. Les forces de sécurité ont été rapidement dépassées.

Plusieurs centaines de personnes

Cet assaut, dans la capitale Braslia, a été mené par plusieurs centaines de personnes. Ils sont des partisans du leader d'extrême-droite, Jair Bolsonaro, et souhaitent annuler l'élection de Lula. "On pense que ce processus d'élection n'est pas démocratique. Il y a des indications de fraude, et de corruption", dit un manifestant. "Il faut que ces personnes soient punies de manière exemplaire. Que ces personnes soient punies de manière à ce que plus personne n'ose, avec le drapeau national sur le dos (…) prétendre être nationaliste", a déclaré Luiz Inácio Lula da Silva, le président du Brésil.