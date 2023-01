Justice : ouverture du procès en appel du Mediator

Le nouveau procès du scandale du Mediator s'ouvre lundi 9 janvier, à Paris. Il y a deux ans, le laboratoire Servier, accusé d'avoir laissé prescrire le Mediator comme coupe-faim, avait été condamné pour "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires", mais relaxé pour "escroquerie". Qu'attendre de ce nouveau procès ?

Le poids de quinze années de combat judiciaire, et de quinze années de souffrance, de maladie et de doute. Martine Chataignier a été victime du Mediator, du laboratoire Servier. Cet antidiabétique a été détourné à des fins de perte de poids, sur prescription médicale. Des effets secondaires graves seront ensuite prouvés, comme l'insuffisance cardiaque. L'espérance de vie de Martine est désormais diminuée. "Il faut que j'imprime ma marque au niveau de mes petites filles, parce que je ne les verrai pas grandir, certainement, ou pas très longtemps", confie-t-elle.

Procès pour escroquerie

À l'issue du premier procès, les laboratoires Servier avaient été condamnés pour "tromperie aggravée" et "blessures et homicides involontaires". La fraude a été reconnue, mais pas l'escroquerie. Le parquet a fait appel. Un second procès débute lundi 9 janvier pour les 6 500 victimes et leur avocat, qui demande à la justice de frapper au portefeuille.