Environnement : pour le compost, des sacs pas vraiment biodégradables

Les sacs de courses biodégradables ne doivent pas être jetés dans le bac à compost. Ils ne se décomposent pas totalement, prévient l'ANSES.

Plus d'un Français sur trois composte ses déchets. "J'ai un sac réutilisable qui me permet d'éviter d'avoir besoin de petits sacs", confie Christelle Chotil-Rosa, utilisatrice d'un composteur à Paris. D'autres utilisent des sacs dits biodégradables ou compostables, comme ceux des rayons fruits et légumes. Ils sont retrouvés, des mois plus tard, dans les composteurs.

Une dégradation pas garantie

Peter Reinhardt, référent du composteur de Mouton Duvernet, à Paris, les retrouve quelques mois plus tard dans les composteurs du quartier. "C'est une matière gluante. Ça se décompose, mais ce n'est pas décomposé. Donc pour nous, c'est un truc pas facile à gérer", confie-t-il. Une retraitée préfère donc ne laisser que ses épluchures. En effet, la dégradation de ces sacs dans ce type de composteur n'est pas garantie, conclut l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire.