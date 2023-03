Environnement : le Conseil d'État demande la fermeture de zones de pêche pour protéger les dauphins

Depuis la mi-décembre 2022, plus de 900 dauphins ont été retrouvés morts sur les plages. Le Conseil d'État donne six mois au gouvernement pour fermer certaines zones de pêche dans le golfe de Gascogne. Une victoire pour les associations.

Depuis des semaines, des cadavres de dauphins s'échouent sur les plages du golfe de Gascogne. Pour les protéger, le Conseil d'État réclame l'interdiction de pêcher à certaines périodes de l'année. Les pêcheurs ne décolèrent pas. "On est en train d'assister à la mort du métier", déplore David Lamourous, président du Comité des pêches de la Gironde.

Des milliers de décès de dauphins par an

Entre 5 000 et 10 000 décès de cétacés par an seraient dûs à la pêche. "Les mesures les plus efficaces pour réduire la capture de 88 %, ce sont des fermetures de trois mois en hiver et un mois l'été. C'est à l'État de préempter ce plan de mesure avec les pêcheurs", déclare Jérôme Graefe, juriste chez France Nature Environnement. 200 navires doivent s'équiper de dispositifs acoustiques pour éloigner les dauphins, une mesure insuffisante pour le Conseil d'État. Le gouvernement a six mois pour prendre des mesures afin de réduire les captures de cétacés.