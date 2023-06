Environnement : la ville de Douai met en place une chaussée qui absorbe l’eau des pluies

La gestion de l’eau est au cœur des préoccupations des Français. La ville Douai dans le Nord a installé un système précurseur pour récupérer l’eau pluviale. À la clé, des bénéfices environnementaux et économiques.

Rendre la ville perméable : c’est la petite révolution dans la gestion des pluies à Douai (Nord). Dans les années 90, des inondations récurrentes ont pénétré les maisons et imprégné la mémoire des anciens. “C’est venu d’un coup. Une vitesse, on ne peut s’imaginer comment l’eau va vite”, détaille une riveraine. Depuis cette période, le quartier a été aménagé pour plus de tranquillité. Pour que les inondations ne restent qu'un mauvais souvenir, il a fallu passer par des matériaux innovants, comme des enrobés poreux, qui permettent de laisser passer l’eau dans les sols. “La philosophie de base est de faire tout le contraire, de ce que l’on a fait avec les tuyaux”, explique Jean-Jacques Hérin, président de l’association Adopta.

Un million d’euros d’économie

Pour infiltrer l’eau progressivement, il faut pouvoir la retenir. “On va utiliser des matériaux qui utilisent du vide. Cela va permettre de stocker la pluie et le revêtement va être imperméable”, poursuit le président de l’association Adopta. En centre-ville, il est aussi possible d’adapter les rues pour infiltrer l’eau sur place, grâce à des réservoirs enterrés sous la chaussée. Cela permet d’économiser plus d’un million d’euros par an. Ce cercle vertueux permet de végétaliser la ville, tout en rechargeant les nappes phréatiques.