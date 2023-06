Amériques : le lac Supérieur, plus grande surface d’eau douce du monde

Durée de la vidéo : 5 min.

FRANCE 2

Article rédigé par C.Guttin, A.Sangouard T.Donzel, K.Sullivan Den Bergh - France 2 France Télévisions

Le 13 Heures Découverte vous emmène toute la semaine à la rencontre des plus beaux lacs du monde. Ce mercredi 14 juin, direction le lac Supérieur, le plus grand lac d’eau douce du monde. Il est situé à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada.

Il est une frontière naturelle entre les Etats-Unis et le Canada : le lac Supérieur est si grand que les habitants le comparent à une mer intérieure. Dans le grand nord-américain, les étendues de sapins se mêlent à l’eau cristalline. Pour apercevoir une petite partie du lac, il faut embarquer avec le capitaine JB. Il a grandi sur les rives du lac Supérieur, cela fait 28 ans qu’il navigue le long des côtes. Mais la traversée est loin de ressembler à une route traditionnelle. “Le lac Supérieur est tellement grand qu’il se comporte un peu comme un océan. Il y a des vagues qui peuvent atteindre entre six et neuf mètres de haut”, précise le capitaine. Des moines comme stars locales Le lac s’étend sur plus de 82 000 kilomètres carrés, quasiment l’équivalent de la région Nouvelle-Aquitaine. L'eau est si pure que les habitants disent qu’on peut la boire directement. Mais ce qui fait la renommée de cet endroit est la palette de couleurs qui l’entoure. La nature indomptée a aussi attiré ces trois moines, venus s’isoler dans la forêt il y a presque trente ans. “C’est hors du monde, et c’est magnifiquement sauvage”, explique l’un d’eux. Ils sont aussi devenus des stars locales grâce à leurs confitures. Dans la boutique, les clients viennent parfois de loin pour la visiter et acheter. À la nuit tombée, le lac livre ses autres secrets. Il y a des pierres précieuses fluorescentes sur les plages à ramasser. “Il faut beaucoup de patience”, souligne un touriste.