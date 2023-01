Face au manque d'eau, des chercheurs américains proposent de capter la vapeur émise par les océans

Bientôt de la vapeur d'eau des océans dans nos robinets ? C'est ce que propose des chercheurs américains. Dans une étude publiée dans la revue Nature, ces scientifiques de l'Illinois affirment que la captation de l'eau des océans peut permettre de lutter contre les pénuries d'eau potable.

Ces chercheurs ont imaginé une tour de 100 mètres de haut et de 200 mètres de large capable de capter la vapeur émise naturellement par les océans. Cette structure serait placée à seulement quelques kilomètres des côtes selon l'étude. La vapeur serait acheminée vers la terre ferme pour être ensuite condensée et redirigée vers le réseau d'eau potable. Cette technique reproduit ainsi le cycle naturel de l'eau.

Une structure pour répondre aux besoins en eau de 500 000 personnes

Ces scientifiques ont déjà effectué des simulations dans quatorze villes comme Los Angeles, Rome ou encore Tel Aviv. Cette méthode serait, selon eux, particulièrement efficace dans les régions chaudes où les ressources en eau sont déjà limitées. Cette technologie doit permettre de répondre aux besoins quotidien en eau de 500 000 personnes.

Il y a un intérêt économique avec ces tours. L'eau de mer évaporé perd la quasi-totalité de son sel naturellement, l'eau de pluie n'est ainsi pas salée. Le traitement de l'eau pour la rendre propre à la consommation nécessitera ainsi moins d'énergie que le passage par les usines de dessalement d'eau de mer très énergivores et peu rentables. Selon les modèles, ce type de dispositif pourraient générer entre 37,6 milliards et 78,3 milliards de litres d'eau par an selon les conditions de chaque site.