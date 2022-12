Climat : "Dès janvier-février, il faut anticiper une année éventuellement très sèche", alerte France Nature Environnement

L'année 2022 en France a été marquée par plusieurs canicules et un sévère manque de pluie. Une sécheresse à laquelle il va falloir s'habituer et qu'il faut mieux anticiper, pour le vice-président de France Nature Environnement, Jean-David Abel, sur franceinfo ce jeudi 29 décembre.

"Dès janvier-février, il faut anticiper une année éventuellement très sèche", alerte Jean-David Abel, vice-président de France Nature Environnement, ce jeudi 29 décembre sur franceinfo. En cette fin décembre, 19 départements sont encore en alerte à cause du manque d'eau. Ils ont des restrictions et risquent de ne pas pouvoir reconstituer durablement leurs réserves, que ce soit les nappes phréatiques que les courants à la surface.

>> Sécheresse : dans le Var, le village de Seillans est toujours soumis à des restrictions d'eau

"Il faut que les préfectures anticipent", estime Jean-David Abel. S'il y a des pluies abondantes au printemps, les nappes phréatiques se rempliront d'elles-mêmes, mais si le printemps est sec, il est nécessaire de "mieux répartir la ressource disponible telle qu'elle le sera". L'objectif est, pour lui, "d'éviter une situation de crise, de pression pour les services préfectoraux".

Ce n'est pas possible de continuer à utiliser de l'eau, pour des usages agricoles ou domestiques, indépendamment des ressources qui restent dans la nature Jean-David Abel, vice-président de France Nature Environnement, à Franceinfo

Anticiper le manque d'eau

Le militant pour la protection de l'environnement appelle donc les préfectures à s'appuyer sur les agences de l'eau pour anticiper ces usages. "On a beaucoup de mal à changer de modèle et de pratiques, mais ce changement ne peut se faire que sur le temps long", estime le spécialiste. "Il faut anticiper le fait qu'il y aura moins d'eau dans les décennies à venir", précise Jean-David Abel, "l'État a une responsabilité particulière. De la même façon que les processus industriels doivent être de plus en plus efficaces en énergie, ils doivent l'être en eau".