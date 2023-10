En six ans, plus de 43 millions d'enfants ont été déplacés à cause de catastrophes météorologiques, alerte l'Unicef

95% de ces déplacements d'enfants s'expliquent par des inondations et des tempêtes, indique le rapport de l'Unicef publié vendredi 6 octobre. La Chine et les Philippines figurent dans les pays ayant enregistré "le plus grand nombre absolu de déplacements d'enfants".

"En six ans, les catastrophes liées au climat ont entraîné 43,1 millions de déplacements internes d'enfants dans 44 pays", ce qui correspond à "environ 20 000 déplacements d'enfants chaque jour", alerte vendredi 6 octobre l'Unicef dans un rapport. Dans ce document, le Fonds des Nations unies pour l'enfance dresse une première analyse mondiale relative au nombre d'enfants ayant été contraints de quitter leur foyer entre 2016 et 2021 en raison d'inondations, de tempêtes, de sécheresses ou de feux de forêts.

95% de ces déplacements d'enfants ont été réalisés en raison des inondations et des tempêtes entre 2016 et 2021. Les sécheresses ont quant à elles "provoqué plus de 1,3 million de déplacements internes d'enfants", tandis que "les feux de forêt ont déclenché 810 000 déplacements d'enfants, dont plus d'un tiers pour la seule année 2020".

Plus de 110 millions d'enfants déplacés dans les 30 prochaines années

La Chine et les Philippines font partie des pays ayant enregistré "le plus grand nombre absolu de déplacements d'enfants, en raison de leur exposition à des conditions météorologiques extrêmes, de l'importance de leur population infantile et des progrès réalisés en matière d'alerte précoce et de capacités d'évacuation". L'Unicef précise par ailleurs que "relativement à la taille de la population enfantine, les enfants vivant dans de petits États insulaires, tels que la Dominique et le Vanuatu, ont été les plus touchés par les tempêtes, tandis que les enfants de Somalie et du Soudan du Sud ont été les plus touchés par les inondations". Par ailleurs, selon le rapport, "le Canada, Israël et les États-Unis constituent les pays ayant enregistré le plus grand nombre de déplacements à la suite d'incendies".

L'Unicef prévient qu'à "mesure que les effets du changement climatique s'intensifient, les déplacements liés au climat s'intensifient aussi". La directrice générale de l'Unicef Catherine Russel estime que si l'on dispose "des outils et des connaissances nécessaires pour répondre à ce défi croissant", l'action se fait "beaucoup trop lentement".

"Nous devons redoubler d'efforts pour préparer les communautés, protéger les enfants qui risquent d'être déplacés et soutenir ceux qui sont déjà déracinés." Catherine Russel, directrice générale de l'Unicef

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance estime par ailleurs que "les inondations fluviales pourraient entraîner le déplacement de près de 96 millions d'enfants au cours des trente prochaines années", "tandis que les vents cycloniques et les ondes de tempête pourraient déplacer respectivement 10,3 millions et 7,2 millions d'enfants au cours de la même période". L'Unicef craint que ces projections, qu'elle juge d'ores et déjà "inquiétantes", se révèlent "plus élevées" face à des "événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus graves".

Prendre "des mesures urgentes"

Face à ce terrible constat, l'Unicef appelle les gouvernements, mais aussi les "partenaires du développement et le secteur privé" à prendre des "mesures urgentes" pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d'être déplacés. L'agence onusienne recommande ainsi d'adapter les services de l'éducation, de la santé, de la nutrition, de la protection sociale et les services de protection de l'enfance "aux chocs, transférables et inclusifs". L'Unicef plaide aussi pour "prioriser les enfants et les jeunes dans les plans d'action et les financements relatifs aux catastrophes naturelles et au changement climatique, dans les politiques humanitaires et de développement et dans les investissements visant à préparer ce futur qui se dessine déjà".