Autoroute A69 : la mobilisation contre le projet ne faiblit pas

Pour relier Toulouse, en Haute-Garonne, à Castres, dans le Tarn, une autoroute est censée voir le jour. Mais l'A69, décriée pour ses conséquences écologiques et sociales, continue de mobiliser ses nombreux opposants.

C’est un projet vieux de 20 ans, soutenu activement par l’industrie et une grande partie des élus locaux : relier Toulouse (Haute-Garonne) à Castres (Tarn) par 53 km d’autoroute. "Des études fines ont été faites pour voir qu’il n’y a pas d’autre alternative crédible", martèle un élu.

L’impact environnemental en question

Les opposants dénoncent l’inutilité de cette nouvelle route, qui coûtera 17 euros pour un aller-retour. "C’est une autoroute payante, très chère et injuste socialement. Elle va nous pénaliser en rajoutant des ronds-points et en supprimant deux déviations, obligeant le trafic local à repasser dans les villages", pointe un opposant. Depuis des mois, les manifestations et les occupations du chantier se multiplient. En ligne de mire : l’impact environnemental, car le transport routier est le principal émetteur de gaz à effet de serre en France. En octobre 2023, plus de 1 800 scientifiques ont appelé le gouvernement à abandonner le projet. Des actions en justice sont toujours en cours.