Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky en visite en France et en quête de soutien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite en France, à Paris, vendredi 7 juin. D'abord reçu à l'Assemblée nationale, où il a tenu un discours, il a ensuite également rencontré ses homologues français et américain, Emmanuel Macron et Joe Biden, réunis à l'occasion du D-Day.

À l'Assemblée nationale, Volodymyr Zelensky a reçu les honneurs de la République, vendredi 7 juin. Le président ukrainien a été ovationné par les nombreux députés présents. Il a participé aux commémorations du 80ème anniversaire du Débarquement. "Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie", a-t-il d'abord déclaré en français à la tribune. "De nouveau, en Europe, des villes sont entièrement détruites et des villages sont incendiés", a-t-il poursuivi.

De nouvelles aides à l'Ukraine annoncées

Il a également reçu les honneurs militaires. 24 heures plus tôt, Emmanuel Macron avait annoncé l'envoi à l'Ukraine d'avions de chasse et la formation de militaires. Lors de sa rencontre avec le président américain Joe Biden, le chef d'État ukrainien a également obtenu une enveloppe de 225 millions de dollars. Enfin, au palais de l'Élysée, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se sont retrouvés pour une réunion de travail et une conférence de presse, lors de laquelle ils ont affiché leur unité.