DIRECT. COP24 : "Le monde ne va pas du tout dans la bonne direction", dénonce l'ONU

: Le vice-président de France nature environnement redoute que cette absence d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe à la COP24 préfigure un recul sur la fiscalité écologique. Qu'ils fassent un "geste momentané sur le diesel, pour calmer les esprits, on peut le comprendre". "Mais s'ils enterrent un certain nombre d'objectifs fiscaux, c'est problématique", ajoute Jean-David Abel auprès de franceinfo.

: "Le sommet de l'Etat français ne sera pas présent à la COP 24 et c'est très dommageable. Ce n'est pas comme si la Pologne était à 12 heures d'avion."



Sollicité par franceinfo, le vice-président de France nature environnement regrette l'annulation de la venue du Premier ministre, Edouard Philippe, à la COP 24 en raison de la crise des "gilets jaunes". Emmanuel Macron ne fera pas non plus le déplacement. "Le président a été au G20. Qu'est-ce qui l'empêche de venir passer passer quelques heures là où on prend des décisions concrètes pour l'avenir de la planète ?", regrette Jean-David Abel, voyant là un "mauvais signal".



• L'article à lire pour comprendre l'affaire du Levothyrox. Plus de 4 000 dossiers de plaignants du sont étudiés par le tribunal d’instance de Lyon, aujourd'hui, dans le cadre d'une action collective contre le laboratoire allemand Merck









• "La loi Hulot ne sert pas à grand-chose" : depuis un an, la France a autorisé la poursuite de 18 projets d'hydrocarbures









• RECIT. "Ça sent la révolution" : de l'Arc de triomphe à la rue de Rivoli, comment la manifestation des "gilets jaunes" a embrasé Paris







: Dans l'Aube, la compagnie SPPE a par exemple obtenu en mars le droit de continuer à extraire du pétrole jusqu'en 2040 sur sa concession de Saint-Lupien. A La Conquillie (Seine-et-Marne), le canadien Vermilion a obtenu en février la concession qu'il attendait depuis plusieurs années. La même entreprise pourra continuer à chercher de l'or noir au large du Cap Ferret (Gironde) puisque son permis Aquila a été renouvelé en janvier. La liste complète des projets prolongés est disponible dans notre article.

: "La loi Hulot ne sert pas à grand-chose, c'est une posture"



Pour les militants spécialisés, cette loi ne sert à rien. Elle autorise la poursuite des projets en cours et ouvre même la porte à leur prolongation après 2040.

: C'est le totem vert du gouvernement, celui qu'il brandit à chaque critique sur son bilan écologique. Grâce à la loi Hulot, votée en décembre 2017, nous serions en train de vivre "la fin de l'exploitation pétrolière en France". Pourtant, depuis son entrée en vigueur il y a un an, la France a autorisé la poursuite de 18 projets hydrocarbures. Notre journaliste Thomas Baïetto vous explique comment dans cet article.