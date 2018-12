AlertePollution : rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez près d'un site pollué ? Alertez-nous

A l'occasion de la COP24, franceinfo lance une vaste enquête participative sur la pollution en France. Il vous suffit de remplir notre formulaire : cela vous prendra moins de cinq minutes.

Sols contaminés, eaux souillées, rejets toxiques… Les cas de pollution liée à l'industrie, à l'agriculture ou aux comportements des entreprises ou des particuliers s'accumulent ces dernières années. Ces histoires font écho à ce que vous observez dans votre environnement ? A l'occasion de l'ouverture de la 24e conférence annuelle de l'ONU sur les changements climatiques (COP24), lundi 3 décembre, franceinfo lance l'opération #AlertePollution. Une enquête participative qui vous donne la possibilité de signaler des sites pollués près de chez vous, pour permettre ensuite à notre rédaction d'investiguer sur ces situations.

Vous êtes citoyen et vous avez repéré des déchets dans la nature, une faune et une flore décimées près d'une entreprise ou d'une exploitation agricole ? Vous avez eu connaissance, autour de vous, de maladies à répétition et suspectez une origine environnementale ? Vous êtes bénévole dans une association ou élu dans une commune et ne savez plus quoi faire face à un cas de pollution ? Alertez-nous dans le formulaire ci-dessous. Vous pouvez également nous contacter via les applications chiffrées WhatsApp ou Signal, au numéro suivant : 06 13 76 73 41.

Chargement en cours...

Vous souhaitez avoir davantage d'explications sur l'enquête #AlertePollution avant d'y participer ? Franceinfo vous résume en quoi le projet consiste en cinq points.

Quel est le principe ?

Rivières et sols contaminés, déchets industriels laissés à l'abandon, produits agricoles rejetés dans la nature, décharges sauvages… #AlertePollution, c'est une enquête participative de franceinfo.fr, lancée à l'occasion de la COP24 en Pologne, pour vous donner la possibilité de signaler des sites pollués près de chez vous, et nous permettre d'enquêter sur ces situations.

Comment peut-on participer ?

Vous avez constaté une pollution près de chez vous, sur votre lieu de vacances ou dans votre entreprise ? Contactez la rédaction de franceinfo.fr en vous rendant sur la page spéciale #AlertePollution, disponible à l'adresse franceinfo.fr/AlertePollution. Un formulaire vous invite à nous indiquer le lieu concerné, à décrire ce que vous avez constaté et à nous envoyer des documents (photos, vidéos, articles...). Le remplir ne vous prendra que quelques minutes.

Pour faciliter notre enquête, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à nous laisser votre identité et un moyen de vous contacter. Ces coordonnées resteront confidentielles.

C'est sécurisé ?

Les coordonnées que vous nous fournirez via le formulaire resteront confidentielles. Pour des échanges plus sécurisés, vous pouvez également nous contacter via les applications chiffrées WhatsApp ou Signal, au numéro suivant : 06 13 76 73 41.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois envoyée, votre alerte sera lue et étudiée par notre équipe de journalistes. Selon son ampleur et son intérêt, chaque situation pourra donner lieu à un reportage ou une enquête menée par les rédactions de franceinfo (web, tv, radio) ou par les autres rédactions de France Télévisions (France 2, France 3, France 3 Régions…).

Nous vérifierons les faits que vous nous aurez signalés, tenterons d'identifier leur origine et solliciterons la réaction des autorités pour savoir comment une telle pollution a pu arriver et connaître les mesures mises en place pour y mettre fin.

Combien de temps dure l'opération ?

L'initiative de franceinfo a vocation à dépasser la durée de la COP24. Elle se prolongera autant de temps que nécessaire, en fonction des alertes lancées par les citoyens.