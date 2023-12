Accueil Monde Environnement COP28 Direct COP 28 : ballet de représentants ou sommet indispensable ? Article rédigé par France Info Radio France

Le Talk de franceinfo se penche sur la Conférence des Partis (COP), qui se tient du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Sarah Calamand reçoit Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil pour le Climat, Thibaud Voïta, consultant énergie et climat et chercheur associé à l’Ifri et Élise Nacarrato responsable du programme climat à Oxfam France.

Édition annoncée comme la plus grande conférence pour le climat, la COP28 s’est ouverte jeudi 30 novembre à Dubaï, conférence où se rassemblent les signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques : 197 États et l’Union européenne. Premier bilan de l’accord de Paris Cette conférence a une tonalité particulière cette année, car celle-ci doit permettre d’effectuer un premier bilan officiel de l’accord de Paris. Or, il semblerait à première vue que les objectifs sont loin d’être tenus. “Malheureusement, on est tous d’accord sur le fait qu'on n'est pas du tout là où on devrait être”, déplore Stéphane Crouzat, ambassadeur climat de la France. Début septembre, l’ONU a publié un premier bilan technique de la mise en œuvre de cet accord. Est précisé que “les émissions mondiales ne suivent pas les trajectoires d’atténuation (...) compatibles avec l’objectif de température de l’accord de Paris”. Les parties doivent désormais échanger et débattre sur ce sujet lors des négociations à Dubaï.

Au cœur des discussions, le remplacement progressif des énergies fossiles, responsable à 70% des émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron s’est exprimé à la tribune de la COP28 vendredi 1er décembre. Ce dernier a appelé à un “virage absolu” concernant le charbon, et appelle les pays les plus riches à aider les pays émergents à sortir du charbon. Le Président de la République française a exhorté les pays du G7 à “s’engager à mettre fin au charbon” avant 2030.

